Киров, , 21:56 — REGNUM В Кирове нашли двух 10-летних мальчиков, которые ушли в школу и не вернулись. Их нашли в кустах у реки, где они устроились на ночлег, сообщает МВД по Кировской области.

Информация о пропаже детей поступила в отдел полиции 9 сентября около 22:00. Обратившаяся жительница Кирова сообщила, что её 10-летний сын утром ушёл в школу, но домой не вернулся. Вскоре выяснилось, что школьник пропал не один — вместе с ним ушел его приятель-одноклассник. Было установлено, что после школы мальчики вместе с учителем были на экскурсии, после чего ушли домой к одному из них, затем отправились гулять, и больше их никто не видел.

Более 130 сотрудников полиции приступили к поисковым мероприятиям, также были привлечены волонтеры. 10 сентября около 6 часов утра детей нашли в кустах у реки в районе Северной Набережной.

«Со слов мальчиков, здесь они и ночевали: погуляли, после чего спустились под мост и устроились на ночлег. Детей опросили и передали родителям», — говорят в МВД по региону.

Отметим, что в регионах России регистрируют случаи исчезновения детей, при этом зачастую они находятся довольно быстро. Так, ранее в Магаданской области больше суток искали ушедшего 9 сентября со школы 11-летнего ребёнка — 10 сентября его обнаружила мать дома под кроватью. Где он провел ночь и весь предыдущий день — выяснят полицейские.