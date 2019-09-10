Нижний Новгород, , 22:00 — REGNUM Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в Богородском районе Нижегородской области. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Информация о возгорании поступила после 18 часов в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства на складе горят металлический и кирпичный склады, два административных здания, бочки с горючим на открытой площадке и три личных автомобиля.

Общая площадь возгорания составляет около 5000 кв. метров. В тушении пожара задействованы 96 человек и 26 единиц техники. Для последующего тушения готовится пожарный поезд. Угрозы распространения пожара на жилые строения нет, так как склад расположен в промзоне.

При пожаре пострадали два человека, один из них госпитализирован в ожоговый центр, у него ожоги 25% тела, он в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о госпитализации второго пострадавшего в 13-ю больницу Нижнего Новгорода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в промзоне Санкт-Петербурга, на тушение которого спасатели потратили более трёх часов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в промзоне в Санкт-Петербурге тушили более трех часов