Псков, , 21:26 — REGNUM В Пскове следователи устанавливают обстоятельства падения человека с моста Александра Невского. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, следователями организована проверка по факту размещённой в интернете видеозаписи.

Судя по видео, 29 августа в 19:17 пешеход переваливается через перила моста Александра Невского в Пскове и падает в реку Великая.

«На сегодняшний день судьба этого человека неизвестна. Безвестно отсутствующих за этот день не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве.

Следователи просят откликнуться очевидцев или самого героя видеозаписи, «если он благополучно выплыл на берег».