Киров, , 21:12 — REGNUM В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек. Житель региона едва не убил свою супругу и дочь, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление было совершено 6 сентября 2019 года. Следствие полагает, что подозреваемый, находясь в квартире в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в свою дочь из ружья. Пуля попала в живот, пострадавшую врачам удалось спасти. По версии следственного управления, злоумышленник также пытался застрелить супругу, но она оказала активное сопротивление, а затем его действия были пресечены прибывшими на место сотрудниками правоохранительных органов.

О мотивах поступка не сообщается. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело в связи с убийством 9 сентября 2019 года жителя Ульяновска и покушением на убийство его сына. В совершении преступления подозревают ранее судимого мужчину, который заявил, что является их дальним родственником и причиной конфликта стал жилищный вопрос. Следствие полагает, что подозреваемый возле квартиры выстрелил из самодельного пистолета 64-летнему мужчине в голову, который погиб от полученного ранения. Также он выстрели в 29-летнего сына потерпевшего, которому вовремя удалось спрятаться за дверью.