Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 19:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. При столкновении двух легковых автомобилей на подъезде к туристическому центру «Архыз» погиб один человек, пострадали еще четверо, среди них 15-летний подросток. Об этом ИА REGNUM 10 сентября сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня, около 14:00 в Зеленчукском районе. При столкновении «ВАЗ-2108» и «Ниссан Максима» произошло возгорание иномарки. На месте происшествия погиб водитель «ВАЗа». Второй водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии. Трое пассажиров также доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Читайте также: Автомобиль столкнулся с лошадью в Карачаево-Черкесии, есть пострадавшие