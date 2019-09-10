Нью-Дели, , 19:44 — REGNUM 20 человек пострадали во время религиозного шествия в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Об этом 10 сентября сообщает телеканал NDTV.

ЧП произошло неподалёку от города Карнул, который является столицей штата Андхра-Прадеш. В городе проходило шествие, посвящённое Дню Ашура, почитаемому у шиитов.

Часть людей, наблюдавших за мероприятием, забралась на крышу, которая в какой-то момент обрушилась под весом стоявших на ней зрителей.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Об их состоянии информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о по меньшей мере 30 погибших в результате давки, возникшей во время религиозного праздника в Ираке.