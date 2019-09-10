Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Число самоубийств среди сотрудников полиции США остается стабильно высоким. Об этом сообщает NBC News.

Полицейские JerOme82

Официальная статистика самоубийств среди полицейских в США не ведется. Однако есть различные сообщества бывших и действующих полицейских, которые занимаются этой проблемой.

По их данным, в течение последних трех лет в США больше полицейских умерли от самоубийств, чем при исполнении служебных обязанностей.

Так, по данным некоммерческой группы Blue H.E.L.P, которая занимается вопросами охраны психического здоровья, в 2018 году в США покончили жизнь самоубийством 167 полицейских. С начала 2019 года свели счеты с жизнью уже 142 сотрудника полиции.