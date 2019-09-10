Междуреченск, Кемеровская область, , 18:29 — REGNUM Происшествием с первоклассниками в одной из школ Междуреченска заинтересовалась уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова. Как написала сама Кузнецова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сейчас уточняются обстоятельства случившегося.

Анна Кузнецова Пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка

Напомним, сегодня, 10 сентября, в столовой одной из школ Междуреченска кто-то из детей повис на перекладине оборудования, на котором стоял термопот. Термопот опрокинулся, четырёх первоклассников ошпарило кипятком.

Читайте также: В Кузбассе в школьной столовой на первоклашек упал термопот с кипятком

«Мы направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку. По имеющейся информации, один ребёнок отпущен домой, двое госпитализированы в городскую больницу, одна девочка находится в реанимации, она получила около 13% ожогов рук и ног, угрозы для жизни нет», — пояснила Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Междуреченской городской больнице рассказали, что все четверо пострадавших детей были доставлены на скорой к ним. После осмотра одну девочку отправили на амбулаторное лечение, двух детей положили в травматологическое отделение, а один ребенок находится в отделении реанимации.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно состояние школьников, обварившихся кипятком в школе Кузбасса