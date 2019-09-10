Кейптаун, , 19:00 — REGNUM Двенадцать человек погибли в результате беспорядков в течение прошедшей недели на севере Южно-Африканской Республики. Об этом 10 сентября сообщает портал News24 со ссылкой на заявление главы минобороны ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы.

Согласно полученной информации, десять из 12 погибших являлись гражданами ЮАР. При этом отмечается, что, по словам министра обороны страны, ЮАР «не является страной, где царят ксенофобские настроения».

Также министр заверила журналистов, что каждый нарушивший закон будет наказан в соответствии с законодательством.

Напомним, на прошедшей неделе в ЮАР начались беспорядки, направленные против иностранцев. В результате погромов и поджогов магазинов и предприятий, принадлежащих иностранным гражданам, погибли люди, многие получили травмы.

Ряд стран Африки выразил протесты правительству ЮАР в связи с неспособностью контролировать ситуацию в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате столкновений в ЮАР.

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