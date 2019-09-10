Гороховец, Владимирская область, , 18:25 — REGNUM В городе Гороховце Владимирской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины от отравления угарным газом. Об этом сообщилапресс-служба регионального СУ СК РФ.

3 мая в своей квартире от травления угарным газом погибла 33-летняя женщина. Её тело обнаружили соседи. По версии следствия, в августе 2018 года коммерческая фирма установила в квартире новую кухонную мебель, оборудованную вытяжкой над газовой плитой, и вмонтировала трубу в вентиляционный канал. При этом оборудование перекрыло вентиляционный канал трубой от вытяжки, и угарный газ стал скапливаться в помещении. В декабре 2018 года квартиру проверял сотрудник газовой службы — но он не проверил наличие тяги и не обнаружил нарушение правил безопасности. В квартире продолжали скапливаться продукты сгорания, которые привели к гибели женщины.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». После проверки в отношении сотрудника газовой службы будет вынесено процессуальное решение.