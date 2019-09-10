Вологда, 10 сентября 2019, 18:09 — REGNUM В одном из лесных массивов Вологодской области грибники натолкнулись на останки человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Вологодской области.
По предварительным оценкам, с момента смерти мужчины прошло не менее года. Результаты осмотра места происшествия свидетельствуют о том, что он скончался, сидя под деревом. Следователями обнаружена обветшавшая от атмосферного воздействия одежда погибшего, а также находившийся при нем рюкзак с библией, медикаментами и сменой мужского нижнего белья. Документов при нём не обнаружено.
Следователи устанавливают личность погибшего, обстоятельства и причины его смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.