Ростов-на-Дону, , 18:01 — REGNUM Возгорание сухой травы ликвидировано пожарными в Ростовской области. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 14:47 мск. Загорелась трава и сухая растительность в Аксайском районе возле станицы Мишкинской.

Общая площадь возгорания в момент пика составила 3,5 тысячи кв. метров. При этом угрозы населённым пунктам не наблюдалось.

Пожар был полностью ликвидирован в 16:45 мск. В ликвидации природного пожара приняли участие 51 человек и 14 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в регионе с начала текущего года произошло 667 возгораний сухой травы. Общая площадь травяных пожаров составила более 61 га.

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