Вязьма, Смоленская область, , 17:36 — REGNUM Почти 55 тыс. человек остались без воды из-за аварии в смоленской Вязьме 10 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Авария произошла на 600-миллиметровом водопроводе в районе улицы 1-я Бозня Вязьмы. В результате от холодного водоснабжения отключили 4 тыс. 390 жилых домов различной этажности. В зону отключения попали 54,7 тыс. человек.

По заявкам осуществляет подвоз питьевой воды. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Вязьме из-за повреждения подземного кабеля ЛЭП без электроснабжения и водоснабжения остался 51 жилой дом различной этажности и более 3,8 тыс. жителей.

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