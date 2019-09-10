Волгоград, , 17:26 — REGNUM Общественный экологический инспектор Алексей Ульянов заявил, что 16 августа 2019 года в Волгограде было зафиксировано превышение концентрации хлора в 1,5 раза во всех районах. Эколог опирается на результаты лабораторных исследований, которые провели в муниципальном учреждении «Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды». Эксперты провели девять отборов проб атмосферного воздуха, в общей сложности выполнили 67 анализов.

Активист считает, что данные могут быть занижены, потому что сильный запах ощущался ночью, а пробы делали днём. В администрации Волгоградской области отметили, что 15 и 16 августа 2019 года в городе наблюдались метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания примесей в атмосферном воздухе, из-за которых в приземном слое наблюдались застойные явления, способствующие накоплению различных веществ. Эколог считает, что в выбросах виноват крупный волгоградский производитель.

Однако круглосуточная лаборатория завода в своих исследованиях не нашла отклонений от нормы, не обнаружили их и в региональном Роспотребнадзоре, сообщает Волгоград онлайн. Провести проверку ситуации журналисты просят прокуратуру и другие надзорные органы.