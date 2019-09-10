Тамань, Краснодарский край, , 17:12 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в Таманском сельском поселении Краснодарского края, сообщила 10 сентября администрация Темрюкского района. Причиной стал травяной пожар, перекинувшийся на дома. Из очага возгорания эвакуировали 57 человек, на данный момент пожар потушили. Причины пожара устанавливаются.

Пожар произошёл 9 сентября, на территории местной фермы — загорелась сухая трава. Из-за сильно ветра огонь быстро распространялся: пожарным не удалось локализовать возгорание, огонь перекинулся на жилые постройки. В результате сгорело шесть домов, 39 человек остались без крова и имущества. 26 погорельцев временно размещены в гостинице, им обеспечили питание, воду. Остальных приютили родственники и знакомые.

«Главой Темрюкского района подписано распоряжение о введении ЧС в границах Таманского сельского поселения. Администрацией Темрюкского района создана комиссия по определению ущерба, нанесенного пожаром. Ведется работа по восстановлению утраченных документов всем пострадавшим в огне», — сообщили в пресс-службе администрации района.