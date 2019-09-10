Аксайский район, Ростовская область, , 17:04 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области загорелась сухая трава. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ, пожар локализован на площади 0,35 гектара.

Сообщение о возгорании поступило около 14:50 (мск). Сухая трава загорелась в районе станицы Мишкинской. Угрозы населённым пунктам нет.

К тушению пожара привлечено более 50 человек и 14 единиц техники.

ИА REGNUM напоминает, что в большинстве районов Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Как ранее сообщалось, с начала 2019 года на Дону произошло 667 возгораний сухой травы. Огнём пройдена площадь, превышающая 61 гектар.

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