Токио, , 16:58 — REGNUM В японском аэропорту Нарита около 17 тыс. человек не могут вылететь своими авиарейсами тайфуна «Факсай», парализовавшего общественный транспорт в стране, сообщает 10 сентября NewsOnJapan.

Аэропорт Нарита расположен в 75 км от центра Токио, в котором распоряжением властей из-за тайфуна остановлено движение автобусов и железнодорожных поездов.

Застрявшим в аэропорту пассажирам раздают воду, продукты питания и спальные мешки.

По информации японских СМИ, из-за тайфуна «Факсай» в префектурах Тиба, Ибараки и Канагава отключилось энергоснабжение.

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