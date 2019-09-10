Гельзенкирхен, Германия, , 17:02 — REGNUM Десять человек, в том числе семеро детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в германском городе Гельзенкирхен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 10 сентября сообщает агентство DPA.

Сообщается, что состояние двоих пострадавших оценивается как очень тяжёлое.

Пропавших без вести нет, но пожарные в поисках людей тщательно проверяют здание.

Причины и подробности возникновения пожара не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в немецком городе Дюссельдорфе, в результате которого один человек погиб, ещё 72 пострадали. Пожар вспыхнул в клинике Мариен.

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