Гельзенкирхен, Германия, 10 сентября 2019, 17:02 — REGNUM Десять человек, в том числе семеро детей пострадали при пожаре в многоквартирном доме в германском городе Гельзенкирхен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 10 сентября сообщает агентство DPA.
Сообщается, что состояние двоих пострадавших оценивается как очень тяжёлое.
Пропавших без вести нет, но пожарные в поисках людей тщательно проверяют здание.
Причины и подробности возникновения пожара не сообщаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в немецком городе Дюссельдорфе, в результате которого один человек погиб, ещё 72 пострадали. Пожар вспыхнул в клинике Мариен.
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