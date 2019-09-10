Всеволожск, Ленинградская область, , 16:40 — REGNUM Пять человек, включая пациента и фельдшеров из машины скорой помощи, пострадали в ДТП днем 10 сентября на пересечении Колтушского шоссе и Дороги Жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье) в городе Всеволожске Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 15:05 мск мужчина, 1997 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 093 и двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, которым управлял водитель 1964 года рождения.

Машина «скорой» двигалась с включенными спецсигналами и звуковым сигналом, и ей обязаны были уступить дорогу все остальные участники дорожного движения.

В результате столкновения пострадали оба водителя, два фельдшера (женщина 1968 и мужчина 1995 г.р.) и пациент скорой помощи — пожилая женщина, 1944 года рождения.

Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами легкой степени тяжести.