Сургут, Югра, , 16:33 — REGNUM В Сургуте подросток, не захотевший идти в школу, напал на родителей с пневматическим пистолетом и сбежал. По данным «СургутИнформ-ТВ», 16-летний школьник состоит на учёте в психо-неврологическом диспансере.

Инцидент приобрёл резонанс и обсуждается в социальных сетях. Сообщается, что ЧП произошло в одной из квартир дома на ул. Энергетиков в Сургуте.

Также говорится, что пистолет подросток якобы нашёл на улице. На данный момент беглец найден и вся семья доставлена в отделение по делам несовершеннолетних местной полиции. Оружие изъято.