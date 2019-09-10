Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Молодая женщина с двумя малолетними детьми разыскивается полицией во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, заявление о пропаже 22-летней матери с детьми 2014 и 2019 годов рождения поступила от родственницы девушки. Женщина рассказала, что её дочь, которая ушла из дома 9 сентября, не выходит на связь уже более суток.

Предварительно установлено, что пропавшая собиралась ехать в город Всеволожск для встречи со своим молодым человеком. Место жительства мужчины устанавливается.

Розыск ведётся силами полиции региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тел двух молодых людей, девушки 23 лет и молодого человека 28 лет, которые пропали в конце августа в Тамбовской области.

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