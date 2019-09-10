Женева, Швейцария, , 16:33 — REGNUM Высокое и потенциально опасное потребление алкоголя в европейских странах со временем не уменьшилось до приемлемого уровня, и европейцы продолжают пить больше алкоголя, чем кто-либо в мире. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Европе по-прежнему наблюдается самое высокое потребление алкоголя на душу населения во всем мире, причем на европейском юге проблема меньше, чем в Центральной и Северной Европе.

Согласно данным ВОЗ за период 2010—2016 гг. по 30 европейским странам, более 290 тысяч человек ежегодно умирают по причинам, связанным с алкоголем — от болезней до дорожно-транспортных происшествий. Сокращение этих смертей на 3% в период с 2010 по 16 годы считается недостаточным.