Ульяновск, , 16:21 — REGNUM В Ульяновске полиция установила подозреваемых в поджоге здания заброшенной школы. Полиция считает, что к пожару причастны подростки, сообщает МВД по Ульяновской области.

Возгорание в здании заброшенной школы по улице Севастопольской в Засвияжском районе Ульяновска произошло 2 сентября. В ходе разбирательств инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД установили, что к случившемуся причастны несовершеннолетние девочки (2005 года рождения), которые ранее не раз приходили в заброшенную школу.

По данным полиции, возгорание произошло на третьем этаже из-за неосторожного обращения с огнём. Горела мебель, в дыму оказалось одно из помещений.

«Подростки не смогли потушить возгорание самостоятельно и, испугавшись последствий, убежали с территории», — говорят в региональном МВД.

С подростками проведены профилактические беседы. Их родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Отметим, что в августе 2019 года в результате пожара в Димитровграде Ульяновской области двое подростков получили ожоги. По предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнём на балконе загорелась легковоспламеняющаяся жидкость.