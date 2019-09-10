Краснодар, , 16:10 — REGNUM Состояние всех деревьев на территории образовательных учреждений Краснодара будет проверено специалистами — решение принято после трагической гибели двухлетней девочки от упавшего дерева 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

«В Краснодаре проведем дополнительную проверку всех деревьев на территории образовательных учреждений города. Все деревья, в надежности которых специалисты не будут уверены, уберем в кратчайшие сроки — это беру под личный контроль», — заявил мэр Евгений Первышов.

Глава города также выразил соболезнования и принес извинения родителям погибшего ребенка, а также пострадавшим от падения дерева.

Как сообщало ИА REGNUM, верхушка дерева обрушилась на площадку детского сада в Краснодаре утром 9 сентября, в этот момент там находилась ясельная группа. Двухлетняя девочка скончалась от травм, ещё один ребенок и воспитатель госпитализированы. СК возбудил уголовное дело.

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