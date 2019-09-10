Харьков, Украина, 10 сентября 2019, 15:50 — REGNUM В здании Харьковского апелляционного суда был обнаружен предмет, напоминающий боевой снаряд, сообщило 10 сентября издание Liga.net.
О снаряде сообщил охранник, осматривавший подвал здания. Вскоре началась эвакуация посетителей суда и персонала.
На месте работают взрывотехники и правоохранители.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове сотрудники полиции и экстренных служб проверили около 400 объектов, о минировании которых сообщили неизвестные.
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