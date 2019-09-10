Харьков, Украина, , 15:50 — REGNUM В здании Харьковского апелляционного суда был обнаружен предмет, напоминающий боевой снаряд, сообщило 10 сентября издание Liga.net.

О снаряде сообщил охранник, осматривавший подвал здания. Вскоре началась эвакуация посетителей суда и персонала.

На месте работают взрывотехники и правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове сотрудники полиции и экстренных служб проверили около 400 объектов, о минировании которых сообщили неизвестные.

Читайте также: В Харькове проверили информацию о минировании 400 объектов