Сороти, , 15:46 — REGNUM Верховный суд округа Сороти осудил трех человек, которые 2 сентября признали себя виновными в убийстве доктора Сэмюэла Патрика Эмуньерета в округе Букедеа. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Суд признал виновными в убийстве Эмуньерета, а также в покушении на убийство детей погибшего, Самуэля Элунгату, Асанасио Моруняну и Джеймса Одонго. По информации следствия, виновные были приговорены к 56 годам тюремного заключения, которое они будут отбывать в тюрьме Лузира.

Известно, что Эмуньерета убили во время драки за землю, произошедшей 22 апреля 2014 года в деревне Качеде, округа Букеда. Другая жертва нападения, Стелла Олука, также скончалась через два дня от полученных травм.

«Никто не имеет права отнимать жизнь, и мы надеемся, что это послужит уроком для других людей с подобными намерениями», — сказал судья Батема после вынесения приговора.