Москва, , 15:34 — REGNUM Сбербанком приняты решения о реструктуризации 535 кредитов на сумму более 163 миллионов рублей пострадавших от наводнений и паводков, в частности в Иркутской области. Об этом сегодня, 10 сентября, заявил глава Сбербанка РФ Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

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По словам Грефа, часть заявлений от людей, пострадавших в результате паводка, будут рассмотрены в ближайшее время.

Началась работа по замене утраченных банковских карт, выплате страховок пострадавшим.

«Кроме того, в планах — строительство за счет средств Сбербанка инфекционного отделения тулунской больницы», — отметил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские парламентарии намерены утвердить всю необходимую нормативную базу для того, чтобы освободить пострадавших от наводнения граждан от внесения платы за электроэнергию.

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