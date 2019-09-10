Сочи, Краснодарский край, , 15:32 — REGNUM В отношении жителя Сочи возбуждено уголовное дело по п."б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю 10 сентября на сайте ведомства.

По версии следствия, преступление было совершено 30 сентября 43-летним мужчиной в отношении 6-летнего мальчика и 11-летней девочки. Обвиняемый задержан и помещен под стражу. Ведется расследование.

Стоит отметит, что наказание по данной статье предполагает лишение свободы сроком от двенадцати до двадцати лет.