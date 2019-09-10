Астрахань, , 15:27 — REGNUM В Икрянинском районе Астраханской области сотрудница исправительной колонии подозревается в халатности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, инспектор специального учета получила апелляционное постановление суда, который снизил одному из осуждённых срок отбывания наказания. Однако сотрудница не направила документ на исполнение вовремя. Из-за этого мужчину продержали в колонии лишних 19 дней.

Икрянинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.