Владикавказ, , 15:25 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей торговлей оружием. Подозреваемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, задержаны в настоящее время двое членов банды — предполагаемый лидер группировки и один из активных участников. При обыске у них изъяты «пистолет Макарова, автомат Калашникова, два самодельных пистолета, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, две осколочные гранаты, два взрывателя ручных гранат и патроны», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным фактам республиканское управление ФСБ РФ возбудило пять уголовных дел. В настоящее время задержанные отправлены под арест, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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