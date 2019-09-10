Тамбов, , 15:24 — REGNUM Тела 23-летней девушки 28-летнего молодого человека найдены в Тамбовском районе. Молодые люди пропали в конце августа, следственными органами было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

По данным следственных органов, молодые люди познакомились 30 августа одном из кафе города Котовска. После этого на автомобиле мужчины уехали в неизвестном направлении.

Тела были обнаружены пропавших в лесополосе в районе 38 км автодороги «Тамбов-Шацк», там же нашли и автомобиль. По предварительной версии, молодые люди попали в автоаварию. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления», — уточнили в СК.