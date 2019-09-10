Ташкент, , 15:24 — REGNUM В Узбекистане погибли двое новорождённых детей. Подозреваемая в совершении этого страшного преступления уже установлена. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Читайте также: В Самарканде за жестокое обращение с детьми арестовали директора спецшколы

Трагедия произошла накануне утром в Наманганской области. Две новорожденные девочки с тяжелыми увечьями были обнаружены заднем дворе родильного комплекса Наманганской районной больницы. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако спасти их медикам не удалось.

Как выяснилось, одна из рожениц расстроилась из-за дефекта ног, с которым родилась её дочь, и решила от неё избавиться. Она выбросила младенца из окна второго этажа родильного комплекса. Но такая участь постигла не только её ребёнка, а ещё и новорождённого соседки женщины по палате.

Также по теме: В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет

По данному факту в отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовно дело по статье об умышленном убийстве.

Также уголовное преследование начато в отношении ответственных лиц родильного комплекса. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.