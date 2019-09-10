Посёлок городского типа Икряное, Астраханская область, , 15:17 — REGNUM В Астраханской области 57-летний житель Икрянинского района подозревается в убийстве родного брата. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, 5 сентября подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения находился дома. К нему в гости пришёл 40-летний брат, но мужчина не захотел его впускать. Между ними завязалась ссора. Подозреваемый отрыл дверь и несколько раз ударил брата ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали и заключили под стражу на время следствия.