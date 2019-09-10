Волгоград, , 15:07 — REGNUM 26-летний житель Волгограда пытался подкупить оперуполномоченного уголовного розыска. Мужчина хотел избежать уголовной ответственности и предложил полицейскому за это 200 тыс. рублей. Передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ и оперативников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, сообщили 10 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи установили, что на коррупционное преступление волгоградца подтолкнула процессуальная проверка — у мужчины изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. Подозреваемый решил откупиться от правосудия. Полицейский предупредил его, что это незаконно и сообщил о подкупе своему руководству.

В момент передачи денег мужчину задержали. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело возбуждено по двум статьям.