Ярославль, , 15:02 — REGNUM В Ярославле 10 сентября произошел пожар в школе № 29. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Пожар в школе № 29 ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о возгорании поступило в 13:35, уже в 13.50 пожар был ликвидирован. В его тушении участвовали 45 человек личного состава и 13 единиц техники техники. Школьники были своевременно эвакуированы.

«Детей в классе не было, они находились на спортивной площадке. Произошло задымление, сработала пожарная сигнализация, дети из здания школы — 491 человек — были своевременно эвакуированы. Причина пока неизвестна, работают дознаватели», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

По данным МЧС, в результате возгорания уничтожен шкаф на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

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