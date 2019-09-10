Тюмень, , 14:58 — REGNUM Жителей дома по ул. Ставропольская, 1 в Тюмени городская администрация собрала вечером 9 сентября в актовом зале школы № 69, чтобы сообщить о необходимости экстренной эвакуации, передает «ТюменьPRO».

Заместитель главы города Павел Перевалов заявил собравшимся, что дальнейшее нахождение в доме опасно из-за его аварийного состояния. Жильцам сказали быстро собрать вещи первой необходимости, документы и перебраться в местную гостиницу. К дому заранее подогнали автобусы. Даже остаться на ночь никому не разрешили, так как состояние здания сочли очень опасным. У дома поставили полицейские патрули.

Также жильцам объяснили, что проживать в гостинице они смогут в течение двух месяцев. За это время им необходимо найти съемного жилье, затраты на которое им компенсируют. Собственникам квартир обещали выплату компенсаций за жилье, а проживающим на условиях социального найма обещали предоставить равнозначное по площади жилье.

Напомним, в 2015 году в Тюмени обрушился угол пятиэтажного аварийного жилого дома. Тогда пострадало четверо жильцов, а 40 были эвакуированы.