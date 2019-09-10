Камышлов, Свердловская область, , 15:09 — REGNUM Мировой суд оштрафовал начальника отдела судебных приставов (ОСП) по Камышловскому и Пышминскому районам УФССП России по Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 6 мая 2019 года в ОСП поступило отправленное заказным письмом обращение от гражданина, который просил провести сверку суммы задолженности. Обращение было зарегистрировано только 13 мая, а впоследствии на него, по сведениям отдела судебных приставов, был отправлен ответ. Однако гражданин его не получил, а доказать факт отправки представители ОСП не смогли.

В итоге, в отношении начальника отдела был составлен административный протокол о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан (ст. 5.59 КоАП РФ). Суд, рассмотрев дело, назначил штраф — пять тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области 27 августа на пять тысяч рублей оштрафован судебный пристав, который не ответил на запрос юридической организации из Нижнего Тагила.

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