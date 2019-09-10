Волгодонск, Ростовская область, , 14:47 — REGNUM Пожар, который произошёл сегодня, 10 сентября, на полигоне твёрдых бытовых отходов (ТБО) в Волгодонске Ростовской области, локализован. Об ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

При этом информация о площади возгорания так и не поступила.

ИА REGNUM напоминает, что огонь на мусорном полигоне, расположенном на юго-восточной окраине Волгодонска, вспыхнул около полудня 10 сентября. В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что задымления в городе и вредных примесей в воздухе нет.

В борьбу с огнём вступили 47 человек и 22 единицы техники.

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