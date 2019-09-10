Гданьск, Польша, , 14:44 — REGNUM Около полуночи 10 сентября на судно международной экологической организации Гринпис Rainbow Warrior (Воин радуги), блокирующее в порту Гданьска углевоз с грузом угля из Мозамбика, ворвались вооружённые пограничники.

По словам активистов организации, «госслужбы предприняли радикальные, неадекватные ситуации действия» против «мирного протеста». «Угрожая оружием, они разбили окно и попали на мостик. Активистки и активисты Greenpeace, которые ранее заблокировали транспорт угля из Мозамбика, были задержаны», — говорится в сообщении организации, которое цитирует «Газета выборча».

В понедельник парусное судно Гринпис Rainbow Warrior бросило якорь в угольном терминале порта Гданьска, блокируя собой разгрузку угля, прибывшего в Польшу из Мозамбика. На борту угольщика активисты написали большими буквами «Стоп уголь». Факт задержания восемнадцати активистов экологической организации признал и.о. пресс-секретаря отдела морской пограничной службы Тадеуш Грухала.

«Мы хотели бы, чтобы польские власти действовали так быстро и решительно в вопросе климатического кризиса, как они это делают, подавляя мирные протесты. Защитники климата обращают внимание на абсурдность энергетической политики Польши. Во имя защиты интересов угольного лобби, наше правительство не защищает климат и не инвестирует в польские возобновляемые источники энергии, Вместо того, чтобы строить ветряные мельницы или биогазовые заводы, мы импортируем на электростанции «польское черное золото», в основном из России, и из таких стран, как Австралия, Колумбия или Мозамбик. Тем, кто имеет смелость противостоять такой политике, угрожают оружием», — сказал Марк Йозефяк, координатор кампании «Климат и энергия» в Гринпис Польша.

Экологические активисты указывают, что за последние два года импорт угля в Польшу вырос более чем в два раза, почти до 20 млн тонн. Каждая четвёртая тонна угля в Польше — импорт. Крупнейшие импортеры сырья в Польшу — Россия, Австралия, США и Мозамбик.