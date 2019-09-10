Триполи, , 14:45 — REGNUM Венгерский журналист Гергели Сабо получил ранение в субботу, 7 сентября, в результате авиаудара, нанесенного Ливийской национальной армией в по южному району Триполи Салах аль-Дин (Ливия). Сабо был доставлен в ближайшую больницу, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Венгрии.

Тамас Меркель, представитель министерства, сообщил, что венгерский журналист, работавший на канале RTL, был ранен в ходе столкновений между соперничающими вооруженными группировками в столице Ливии, Триполи.

Ливийская сторона не дала пока никаких комментариев.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году. В стране воцарилось двоевластие. Основными участниками гражданской войны являются войска, сохранившие лояльность правительству свергнутого Муаммара Каддафи, и отряды оппозиционного Переходного Национального Совета, поддерживаемые международной коалицией, включающей страны блока НАТО и Лиги Арабских Государств.

В последние недели обе стороны, ведущие боевые действия, обстреливают друг друга в южных районов Триполи.