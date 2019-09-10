Ташкент, , 14:36 — REGNUM Два человека погибли и еще четверо пострадали в результат ДТП на железнодорожном переезде Алмалыкского горно-металлургического комбината в Ташкентской области Узбекистана, сообщает 10 сентября издание UzDaily.

Отмечается, что авария произошла 10 сентября в 3 часа 50 минут (01:50 мск) — грузовой автомобиль САМС на полном ходу врезался в железнодорожный состав, стоящий на переезде.

По данным «Узбекских железных дорог», перед аварией на переезде горел красный сигнал светофора, а также был опущен шлагбаум. В результате столкновения два вагона опрокинулись на автомобиль, который стоял с противоположной стороны переезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в результате ДТП на трассе Чимкент — Самара в Туркестанской области Казахстана погибли три гражданина Узбекистана.

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