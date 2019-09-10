Уфа, , 14:30 — REGNUM Приговор в отношении жительницы Уфы, которая повредила 13 автомобилей, вынесен Орджоникидзевским районным городским судом. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, суд признал 56-летнюю уфимку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

в ходе судебного заседания было установлено, что в феврале 2019 года пенсионерка, находясь нетрезвом состоянии, ночью вышла во двор и металлическим ключом от дверного замка поцарапала автомашины, которые были припаркованы возле её дома. Тем самым она нанесла ущерб более 195 тыс. рублей.

В суде женщина свою вину признала полностью. В результате, ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме этого суд взыскал с нее сумму причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.