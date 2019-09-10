Невьянск, Свердловская область, , 14:37 — REGNUM В многоквартирные дома уральского посёлка Верх-Нейвинского дали горячую воду, которой не было несколько месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства надзорных органов, которые подали иск о защите прав населения посёлка. Невьянский городской суд удовлетворил иск и обязал поселковую администрацию и управляющую компанию обеспечить жителей многоквартирных домов горячей водой в бесперебойном режиме.

Отметим, что подача горячей воды прекратилась в мае 2019 года после того как была остановлена котельная.