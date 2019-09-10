провинция Цзилинь, , 14:20 — REGNUM В Китае автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие. По данным агентства «Синьхуа», инцидент произошёл сегодня утром, 10 сентября, на северо-востоке страны.

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В городе Инъань в провинции Цзилинь транспортное средство вылетело с поворота. В результате пять человек, включая водителя, погибли. Травмы различной степени тяжести получили ещё 24 человека.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения, им оказывается необходимая помощь. Что стало причиной аварии, не сообщается. Это предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в китайской провинции Аньхой на востоке страны перевернулся автобус с 49 пассажирами на борту. Водитель погиб на месте. Раненые были немедленно доставлены в близлежащий госпиталь. Четверо пострадавших спасти не удалось.

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