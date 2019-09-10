Волгодонск, Ростовская область, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области на одном из мусорных полигонов вспыхнул пожар. Об этом 10 сентября информирует региональное управление МЧС РФ. Сообщение о возгорании на юго-восточной окраине Волгодонская поступило в 11:49 (время московское).

«Задымления в городе нет, предельно допустимая концентрация химических элементов в воздухе — в норме», — уточнили в ведомстве.

К тушению пожара на полигоне ТБО привлечено 47 человек и 22 единицы техники. Общая площадь пожара неизвестна, так как горят и тлеют отдельные участки мусорного полигона.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Красном Сулине и Каменске-Шахтинском были зафиксированы случаи возгорания на местных мусорных полигонах. Законсервированные полигон твёрдых бытовых отходов продолжали тлеть ещё несколько дней после ликвидации открытого огня.

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