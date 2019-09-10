Гданьск, Польша, , 13:37 — REGNUM Активисты экологической организации Greenpeace заявили во вторник, 10 сентября, что переодетые вооруженные польские пограничники поднялись на борт их судна, когда они пытались заблокировать доставку угля в порт Гданьска (Польша). Пограничники арестовали 18 активистов и захватили судно. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Активисты Greenpeace заявили, что проводили акцию «экстренного климатического протеста» с целью вынудить Польшу отказаться от своей зависимости от угля.

Марек Юзефяк из Greenpeace рассказал Associated Press, что капитан корабля и один из активистов остались под стражей на судне «Воин Радуги». Он сказал, что вооруженные пограничники разбили окно, чтобы попасть внутрь и выразил «удивление» масштабом действий пограничников против «мирной акции в защиту окружающей среды».

Юзефяк добавил, что в течение нескольких часов активисты на борту «Воина Радуги» и в небольших лодках блокировали вход в Гданьский порт партии угля из Мозамбика. Они написали «Стоп Углю», а также «Польша Вне Угля 2030» и «Нет Будущему В Угле» на борту грузового судна.

Польские пограничные власти заявили, что восемнадцать активистов были доставлены в местный пограничный штаб для проведения допроса после их задержания на судне.