Москва, , 13:16 — REGNUM В Москве из банковской ячейки неизвестный злоумышленник украл более 45 млн рублей, сообщает 10 сентября пресс-служба главного управления МВД по столице.

По словам коммерческого директора организации, один из бизнесменов поместил в ячейку банка $700 тыс. 19 декабря 2018 года.

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Сам потерпевший пояснил, что 9 сентября он пришел в банк и не смог открыть ячейку ключами. После того как вызванный мастер вскрыл ячейку, оказалось, что денег в ней нет. По данному факт возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области сотрудница одного из банков занималась воровством денег клиентов. В уголовном деле 30-летней жительницы Рыбинска пять эпизодов хищений денежных средств с банковского счета и один эпизод хищения средств банка. Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

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