Нягань, Югра, , 13:08 — REGNUM В Югре на первом километре автомобильной дороги Нягань — Талинка супружеская пара столкнулась с медведем. Мужчина сбежал, бросив женщину один на один с «хозяином тайги». Однако сигнализировал спасателям о столкновении с хищником, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Центроспас-Югории».

На месте происшествия сотрудники спасательной службы нашли женщину 1964 года рождения в удовлетворительном состоянии.

Напомним, в 2019 году бурые медведи проявляют в Югре небывалую опасную активность. Участились их выходы в населённые пункты. В мае медведь был замечен в окрестностях столицы Югры — Ханты-Мансийска. А при спасении сторожа на базе рыбозавода вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе пришлось даже задействовать вертолёт.

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