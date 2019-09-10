Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM На Урале назвали причину дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Екатеринбург — Тюмень», в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

По предварительным данным дорожной полиции, столкновение грузопассажирской «Газели» с автокраном произошло из-за того, что 43-летний водитель ГАЗ-2705 уснул за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, жуткая авария произошла ночью 10 сентября. Грузопассажирская «Газель» врезалась на полной скорости в автокран, припаркованный на обочине из-за поломки. В результате столкновения водитель ГАЗ вылетел из машины и получил тяжёлые травмы (он госпитализирован). В это время «Газель» загорелась и в ней погибли две пассажирки.

Напомним, что ранее ГИБДД установила личности погибших — обе женщины проживали в Ишиме Тюменской области.

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