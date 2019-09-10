Новосибирск, , 12:59 — REGNUM Вылет рейса из новосибирского аэропорта «Толмачёво» в Москву был экстренно отменён.

«Рейс S7 182 перед отрывом от земли выполнил экстренное торможение», — сообщила в «НГС Новости» пассажирка рейса.

Как уточняет СМИ, на борту самолёта Boeing 737−800 перед отрывом от земли сработала сигнализация разгерметизации.

Согласно информации на онлайн-табло новосибирского аэропорта, рейс S7 182 должен был вылететь в Домодедово в 15:30 (время местное). На борту находилось 167 пассажиров.